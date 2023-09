La native de Moscou, Ksenia Efremova a annoncé sa natu­ra­li­sa­tion fran­çaise sur les réseaux sociaux, ce lundi. Et la jeune fille de 14 ans est, a priori, une joueuse extrê­me­ment promet­teuse. A partir de ses 12 ans elle vit déjà une vie de joueuse de tennis profes­sion­nelle, en même temps la jeune fille a toujours baigné là‐dedans. Lauréate du Masters Tennis Europe en 2022 et fina­liste des Petits As en 2023, Ksenia est vu par tous comme une joueuse déjà excep­tion­nelle. La jeune fille pour­rait bien être le nouvel espoir Français :

« Aujourd’hui est un jour très spécial pour moi. Je voudrais vous annoncer à tous que je viens d’être natu­ra­lisée fran­çaise et que je repré­sen­terai très prochai­ne­ment la France lors des tour­nois indi­vi­duels et compé­ti­tions par équipe. C’est un immense honneur qui m’est accordé et je vais tout faire pour en être digne. Allez ! »