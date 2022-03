Ancien 31e joueur mondial en simple et actuel­le­ment consul­tant pour Sky Sports, Leif Shiras a ciblé les prin­ci­paux points faibles d’Emma Raducanu qui a réel­le­ment du mal à retrouver de la fraî­cheur dans son jeu après son titre à l’US Open en septembre dernier.

« Si seule­ment c’était aussi facile. C’est une jeune joueuse, il y aura un micro­scope sur elle, il y aura de la pres­sion sur elle. Mais tout le monde va la suivre de près parce que beau­coup l’ad­mirent et la respectent main­te­nant. Elle devra simple­ment trouver son meilleur tennis de manière plus régu­lière et c’est diffi­cile. Il y a encore beau­coup de choses dans son jeu qu’elle peut apprendre et améliorer. Il y a des trous dans son jeu, elle a besoin d’ajouter un peu de variété. Un peu comme ce que fait si bien Ash Barty, et si elle y arrive, elle sera géniale. Elle peut certai­ne­ment gagner un deuxième majeur à l’avenir. »