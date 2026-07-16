Samedi dernier en finale de Wimbledon, Linda Noskova a mené 6–2, 5–2, manqué cinq balles de match dans la deuxième manche, avant de s’imposer en trois sets contre sa compa­triote tchèque Karolina Muchova (6−2, 5–7, 6–3).

À seule­ment 21 ans, la Tchèque a décroché le premier titre du Grand Chelem de sa carrière. Un sacre qui prend une dimen­sion encore plus forte à la lumière de son parcours personnel, raconté par son père, Drahos Nosek, au média iSport.

« Bon sang, nous pour­rions écrire un livre sur notre histoire. Au départ, nous n’avions prati­que­ment rien à manger et nulle part où vivre. Ma femme et moi venions tous deux de divorcer de nos précé­dents conjoints ; nous avons laissé tous nos biens à nos ex et sommes repartis de zéro. À la nais­sance de Linda, j’avais un décou­vert de trois mille chaque mois. Ma femme n’avait rien ; je travaillais comme chef de circu­la­tion ferro­viaire et je devais ramasser de la ferraille juste pour nous permettre de survivre. Les choses ne se sont amélio­rées qu’après le décès de mes parents ; la petite maison a été vendue et j’ai remboursé les dettes. C’est à ce moment‐là que nous avons enfin pu acheter au moins une voiture et nous en sortir tant bien que mal. Jusque‐là, en tant que chef de circu­la­tion ferro­viaire, j’avais au moins droit à des trajets en train gratuits. Alors on prenait le train pour Prague, et on dormait tous les quatre à la gare pour cinq cents. Ce qu’on a fait tous les deux… C’était horrible, on a vrai­ment touché le fond pour que ça soit possible pour elle. »