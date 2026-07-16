Samedi dernier en finale de Wimbledon, Linda Noskova a mené 6–2, 5–2, manqué cinq balles de match dans la deuxième manche, avant de s’imposer en trois sets contre sa compatriote tchèque Karolina Muchova (6−2, 5–7, 6–3).
À seulement 21 ans, la Tchèque a décroché le premier titre du Grand Chelem de sa carrière. Un sacre qui prend une dimension encore plus forte à la lumière de son parcours personnel, raconté par son père, Drahos Nosek, au média iSport.
« Bon sang, nous pourrions écrire un livre sur notre histoire. Au départ, nous n’avions pratiquement rien à manger et nulle part où vivre. Ma femme et moi venions tous deux de divorcer de nos précédents conjoints ; nous avons laissé tous nos biens à nos ex et sommes repartis de zéro. À la naissance de Linda, j’avais un découvert de trois mille chaque mois. Ma femme n’avait rien ; je travaillais comme chef de circulation ferroviaire et je devais ramasser de la ferraille juste pour nous permettre de survivre. Les choses ne se sont améliorées qu’après le décès de mes parents ; la petite maison a été vendue et j’ai remboursé les dettes. C’est à ce moment‐là que nous avons enfin pu acheter au moins une voiture et nous en sortir tant bien que mal. Jusque‐là, en tant que chef de circulation ferroviaire, j’avais au moins droit à des trajets en train gratuits. Alors on prenait le train pour Prague, et on dormait tous les quatre à la gare pour cinq cents. Ce qu’on a fait tous les deux… C’était horrible, on a vraiment touché le fond pour que ça soit possible pour elle. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 13:44