Emma Raducanu change d’équipementier.
Après avoir été associée à Nike ces dernières saisons, la joueuse britannique de 23 ans a décidé de s’engager avec la marque japonaise Uniqlo.
Selon Punto de Break, elle devrait percevoir environ 3,5 millions de dollars par saison grâce à ce nouveau contrat, auxquels pourraient s’ajouter des primes liées à ses performances. Un accord particulièrement lucratif pour la championne de l’US Open 2021, qui n’a plus rien gagné depuis.
Introducing Emma Raducanu, our newest Global Brand Ambassador and Britain’s top‐ranked female tennis player.— UNIQLO_Ambassadors (@UQAmbassadors) February 24, 2026
Emma will champion UNIQLO’s LifeWear philosophy, which is committed to pursuing excellence, making meaningful contributions to society, and empowering the next… pic.twitter.com/MeuFPjwWVG
Emma Raducanu rejoint notamment Roger Federer et Kei Nishikori dans la « famille » Uniqlo.
Publié le mardi 24 février 2026 à 13:22