L’énorme chèque empoché par Raducanu pour quitter Nike pour Uniqlo

Baptiste Mulatier
Australian Open - Melbourne - 18�12025

Emma Raducanu change d’équipementier.

Après avoir été asso­ciée à Nike ces dernières saisons, la joueuse britan­nique de 23 ans a décidé de s’engager avec la marque japo­naise Uniqlo.

Selon Punto de Break, elle devrait perce­voir environ 3,5 millions de dollars par saison grâce à ce nouveau contrat, auxquels pour­raient s’ajouter des primes liées à ses perfor­mances. Un accord parti­cu­liè­re­ment lucratif pour la cham­pionne de l’US Open 2021, qui n’a plus rien gagné depuis. 

Emma Raducanu rejoint notam­ment Roger Federer et Kei Nishikori dans la « famille » Uniqlo. 

Publié le mardi 24 février 2026 à 13:22

