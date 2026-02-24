Emma Raducanu change d’équipementier.

Après avoir été asso­ciée à Nike ces dernières saisons, la joueuse britan­nique de 23 ans a décidé de s’engager avec la marque japo­naise Uniqlo.

Selon Punto de Break, elle devrait perce­voir environ 3,5 millions de dollars par saison grâce à ce nouveau contrat, auxquels pour­raient s’ajouter des primes liées à ses perfor­mances. Un accord parti­cu­liè­re­ment lucratif pour la cham­pionne de l’US Open 2021, qui n’a plus rien gagné depuis.

Introducing Emma Raducanu, our newest Global Brand Ambassador and Britain’s top‐ranked female tennis player.



Emma will cham­pion UNIQLO’s LifeWear philo­sophy, which is committed to pursuing excel­lence, making meaningful contri­bu­tions to society, and empo­we­ring the next… pic.twitter.com/MeuFPjwWVG — UNIQLO_Ambassadors (@UQAmbassadors) February 24, 2026

Emma Raducanu rejoint notam­ment Roger Federer et Kei Nishikori dans la « famille » Uniqlo.