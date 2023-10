Avec la qualité des balles, le calen­drier parti­cu­liè­re­ment exigeant est l’un des sujets phares sur le circuit actuellement.

Sur sa chaîne Youtube, la 11e joueuse mondiale, Daria Kasatkina, a exprimé sa fatigue à travers une décla­ra­tion très forte.

Daria Kasatkina says tennis is the worst sport in the world in terms of life logis­tics :



“I arrived to a Masters & they meet only from one airport. They don’t meet you from another. So I played in Tokyo last night & it was impos­sible to fly in the evening. So I need to fly the… pic.twitter.com/l0kFS5asvm