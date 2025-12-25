Après la longue et riche interview de Guy Forget, nos confrères de TennisActu remette le couvert avec la très sympathique Léolia Jeanjean. Lors de son entretien, elle évoque son nouveau statut qui a changé sa vie alors qu’elle est passé tout juste au « cut » pour avoir sa place dans le grand tableau de l’Open d’Australie.
« C’est un autre monde. Montréal, c’était la première fois que j’allais au Canada, en plus j’ai kiffé. Cincinnati, ils ont investi, je crois, 250 millions, un truc comme ça : le tournoi est magnifique, tout est neuf. Ça donne envie. Tu sens que tu es sur le vrai circuit, avec les plus grands joueurs. Tu croises les légendes d’aujourd’hui : Alcaraz, Sinner, Zverev… et chez les filles, Pegula, Gauff… Tu essaies vraiment de te sentir légitime : pas te dire “je suis là par un coup de chance”. Non : je suis là parce que je mérite d’être là. Et pourquoi pas moi aussi, bien jouer »
Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 15:23