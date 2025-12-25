Après la longue et riche inter­view de Guy Forget, nos confrères de TennisActu remette le couvert avec la très sympa­thique Léolia Jeanjean. Lors de son entre­tien, elle évoque son nouveau statut qui a changé sa vie alors qu’elle est passé tout juste au « cut » pour avoir sa place dans le grand tableau de l’Open d’Australie.

« C’est un autre monde. Montréal, c’était la première fois que j’allais au Canada, en plus j’ai kiffé. Cincinnati, ils ont investi, je crois, 250 millions, un truc comme ça : le tournoi est magni­fique, tout est neuf. Ça donne envie. Tu sens que tu es sur le vrai circuit, avec les plus grands joueurs. Tu croises les légendes d’aujourd’hui : Alcaraz, Sinner, Zverev… et chez les filles, Pegula, Gauff… Tu essaies vrai­ment de te sentir légi­time : pas te dire “je suis là par un coup de chance”. Non : je suis là parce que je mérite d’être là. Et pour­quoi pas moi aussi, bien jouer »