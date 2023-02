Si Serena Williams et Maria Sharapova ne se retrou­ve­ront sans doute plus jamais sur un court de tennis ensemble, elles risquent de se croiser régu­liè­re­ment lors d’évè­ne­ments liés à la mode, où défilent les plus grandes stars de la planète.

Les deux anciennes rivales ont assisté toutes les deux au spec­tacle Moncler Genius à Londres lundi.

Au vu des images, les deux légendes étaient très heureuses de se revoir.

« Serena Williams était l’adversaire la plus inti­mi­dante pour moi, et de loin », avouait il y a quelques mois Sharapova, qui n’a battu l’Américaine que 22 fois en 22 confron­ta­tions. Mais elle n’a appa­rem­ment pas de rancune.