Les discussions entre des légendes, c’est l’assurance d’avoir des discussions très interéssantes. Hier, Mats Willander, Boris Becker, Simon Halep et Justine Henin étaient donc réunis sur Eurosport Europe pour parler de leurs expériences respectives .Le sujet du premier titre dans un tournoi du Grand Chelem a été abordé. L’idée était de savoir ce que cela représentait dans une carrière. Justine a alors pris la parole avec beaucoup d’éloquence comme d’habitude : « Le premier titre, c’est évidemment un rêve qui devient réalité. Mais dans mon cas, c’était aussi le point de départ pour devenir encore plus forte, pour continuer à apprendre. Tout était un peu confus à vrai dire. Et puis derrière ce Roland-Garros, j’ai vite enchainé avec l’US Open et l’Open d’Australie. J’avais que 21 ans, j’étais dans ma bulle, entouré par mon staff. Je me suis jamais dit qu’il fallait que je sois relax. Au contraire, c’était le début de ma carrière. Cette sensation de relâchement, elle existe bien plus tard quand la concurrence devient plus présente, quand vous avez l’impression d’avoir accompli quelque chose. Pour ma part, si je devais résumer mon idée, elle tiendrait en quelques mots, l’envie et la force de la compétition. C’est cela qui motive un champion. C’est la clé. Quand vous vous donnez corps et âme à votre sport, vous avez à un moment l’impression de jouer votre vie à chaque fois que vous rentrez sur un court. Cette pression là, tant qu’elle existe cela veut dire que vous êtes prêt à vous battre, à progresser, à vous entraîner »