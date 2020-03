Comme le rapporte le quotidien suisse Le Matin, la WTA a donné des instructions à ses membres et ses joueuses pour lutter contre le coronavirus. L’instance du tennis féminin publie un document pour « améliorer le système immunitaire ». Dans ce document, la WTA recommande d’éviter les voyages en avion car ils « affectent leur système immunitaire » comme les changements d’environnement.

Enfin, la WTA adresse des conseils pour le moins étonnants en demandant à favoriser « la relaxation, le repos, le yoga, la méditation ou à écouter de la musique et à prier ». Le but étant de diminuer le stress et la fatigue.