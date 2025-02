L’affaire du coach croate Stephane Vukov et Elena Rybakina est de plus en plus glauque même si elle pose un vrai problème.

D’ailleurs la WTA avait pris les devants en suspen­dant presque par préven­tion l’en­trai­neur de la joueuse kazakh depuis le début de la saison alors que celui‐ci était revenu dans le team de la joueuse où offi­ciait aussi Goran Ivanisevic.

🚨 Les détails LUNAIRES derrière la raison de la suspen­sion infligée par la WTA à Stefano Vukov selon @TheAthletic 😳



Les enquê­teurs auraient conclu que Vukov avait fait pleurer Rybakina, la soumet­tant à des violences psycho­lo­giques et en la pous­sant égale­ment au‐delà de ses… pic.twitter.com/XpQjoedRwi — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 12, 2025

Une enquête avait donc été « commandée » pour pouvoir avoir des éléments concrets concer­nant son possible retour au sein du circuit. Retour qui est aujourd’hui offi­ciel­le­ment annulé car les éléments réunis son acca­blants pour Vukov.

On parle de harcè­le­ment, d’une rela­tion amou­reuse toxique, d’insultes.

On comprend donc pour­quoi Goran Ivanisevic est vite sorti du game, que la WTA continue à bannir Vukov mais il serait forcé­ment très utile que la prin­ci­pale inté­ressée puisse s’ex­primer à moins que l’on juge que sa parole soit télé­guidée par son « mentor »