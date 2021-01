Ils étaient atten­dus, récla­més, et ils sont désor­mais tom­bés. Les tableaux des deux tour­nois WTA 500 habi­tuels ont été révé­lés aujourd’­hui, en plus de celui spé­cia­le­ment réser­vé aux joueuses pla­cées en qua­ran­taine stricte. Pour un maxi­mum d’é­qui­té spor­tive dans la répar­ti­tion des joueuses sur les deux pre­miers tour­nois, les orga­ni­sa­teurs ont donc pro­cé­dé en fonc­tion de leur clas­se­ment, selon le même prin­cipe que le sys­tème de tête de série.

On pour­ra donc s’at­tendre à du beau spec­tacle à Melbourne avant même l’Open d’Australie, avec Barty, Kenin, Pliskova, Kvitova, Serena Williams ou encore Kristina Mladenovic dans le 1er tour­noi (Yarra Valley Classic). Tandis que Halep, Osaka, Svitolina, Sabalenka, Swiatek ou encore Caroline Garcia seront aux prises dans le 2ème (Gippsland Trophy). Coup d’en­voi dans quatre jours, le 31 janvier.

Quant au Grampians Trophy, spé­cial « qua­ran­taine stricte », il ne sera pas non plus en reste avec la par­ti­ci­pa­tion d’Andreescu, Bencic, Azarenka et Kerber. Il se tien­dra du 3 au 7 février.