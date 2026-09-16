À la suite des tensions géopolitiques dans la région du Moyen‐Orient, les WTA Finals ont perdu leur hôte de prestige, Riyad, en Arabie saoudite, où la compétition s’était installée ces dernières saisons.
À la recherche d’un nouveau point de chute pour cette année, la WTA a finalement opté pour le « Tennis Paradise » de Larry Ellison. Indian Wells accueillera ainsi l’édition 2026 et réunira, comme chaque année, les huit meilleures joueuses de la saison pour l’un des derniers grands rendez‐vous du calendrier féminin.
Mais ce passage par la Californie ne sera que temporaire. À partir de 2027, les WTA Finals prendront la direction de la côte Est et de la « Queen City » : Charlotte, en Caroline du Nord. La ville américaine accueillera la compétition pour trois éditions, de 2027 à 2029.
Après Riyad et Indian Wells, Charlotte ouvre donc un nouveau chapitre pour le Masters féminin, qui poursuit son tour du monde à la recherche d’un point d’ancrage durable pour l’un des événements les plus prestigieux de la saison WTA.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 17:42