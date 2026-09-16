À la suite des tensions géopo­li­tiques dans la région du Moyen‐Orient, les WTA Finals ont perdu leur hôte de pres­tige, Riyad, en Arabie saou­dite, où la compé­ti­tion s’était installée ces dernières saisons.

À la recherche d’un nouveau point de chute pour cette année, la WTA a fina­le­ment opté pour le « Tennis Paradise » de Larry Ellison. Indian Wells accueillera ainsi l’édition 2026 et réunira, comme chaque année, les huit meilleures joueuses de la saison pour l’un des derniers grands rendez‐vous du calen­drier féminin.

A new chapter awaits 🙌



Charlotte, North Carolina, will become the home of the WTA Finals from 2027 ! This new begin­ning brings the season’s top singles players and doubles teams toge­ther, to compete for the most pres­ti­gious title in women’s tennis 🏆



Find out more:… pic.twitter.com/RIApnaLOjL — wta (@WTA) September 16, 2026

Mais ce passage par la Californie ne sera que tempo­raire. À partir de 2027, les WTA Finals pren­dront la direc­tion de la côte Est et de la « Queen City » : Charlotte, en Caroline du Nord. La ville améri­caine accueillera la compé­ti­tion pour trois éditions, de 2027 à 2029.

Après Riyad et Indian Wells, Charlotte ouvre donc un nouveau chapitre pour le Masters féminin, qui pour­suit son tour du monde à la recherche d’un point d’ancrage durable pour l’un des événe­ments les plus pres­ti­gieux de la saison WTA.