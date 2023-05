Interrogée par l’AFP à quelques jours du début de Roland‐Garros, l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (63e), parti­cu­liè­re­ment touchée et impli­quée par la guerre entre son pays et la Russie, a lancé un appel à tous ses compa­triotes tout en rappe­lant la tension qui règne au sein du vestiaires à cause de ce conflit.

« Le message avant les Internationaux de France que je lance à tous les autres spor­tifs est toujours le même : nous devons y aller et les (les Russes, ndlr) battre sur tous les terrains. Cela n’aurait aucun sens pour les spor­tifs ukrai­niens d’abandonner. Quelle image renverrait‐on ? Une seule personne est venue me parler direc­te­ment le premier jour de la guerre. Cette personne avait les larmes aux yeux de voir une chose si terrible se passer. Aujourd’hui, aucune joueuse (russe ou biélo­russe) ne me parle plus. Je n’éprouve de la sympa­thie pour aucune d’entre elles. Tout ce que je peux dire, c’est que si elles souffrent, nous souf­frons encore plus. »