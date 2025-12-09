AccueilWTALewis Hamilton au sujet de Serena : "Je n'arrête pas de lui...
Lewis Hamilton au sujet de Serena : « Je n’ar­rête pas de lui dire de revenir »

Jean Muller
Par Jean Muller

Le possible retour de Serena sur le tour a ému certaines stars du monde du sport et notam­ment un certain Lewis Hamilton qui est un vrai fan de tennis. Il n’a pas tardé de le faire savoir dans un message qui ressemble presque à une décla­ra­tion d’amour.

« Je n’ar­rête pas de lui dire de revenir. Je suis un immense fan d’elle. C’est la plus grande de tous les temps, une véri­table légende. Elle était présente à l’une des courses récem­ment. C’est aussi une amie très chère, ce qui m’ho­nore beaucoup »

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 09:45

