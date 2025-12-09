Le possible retour de Serena sur le tour a ému certaines stars du monde du sport et notamment un certain Lewis Hamilton qui est un vrai fan de tennis. Il n’a pas tardé de le faire savoir dans un message qui ressemble presque à une déclaration d’amour.
« Je n’arrête pas de lui dire de revenir. Je suis un immense fan d’elle. C’est la plus grande de tous les temps, une véritable légende. Elle était présente à l’une des courses récemment. C’est aussi une amie très chère, ce qui m’honore beaucoup »
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 09:45