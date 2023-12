Après plus de trois ans de pause et deux gros­sesse, Caroline Wozniacki a réalisé un retour épatant l’été dernier lors de la tournée améri­caine (battue seule­ment en huitièmes de finale en trois sets par la future lauréate, Coco Gauff). En janvier, elle va revenir là où elle avait arrêté en 2020 et remporté son seul Grand Chelem en 2018 : l’Open d’Australie.

L’ex‐numéro 1 mondiale est pour le moment la seule joueuse non‐australienne à avoir reçu une wild‐card.

« J’ai telle­ment de merveilleux souve­nirs de Melbourne, et bien sûr, gagner l’Open d’Australie est un moment fort de ma carrière. Melbourne est l’une de mes villes préfé­rées au monde, et j’ai hâte d’y partager des moments avec ma famille et mes enfants. C’est évidem­ment un tournoi dans lequel je me sens extrê­me­ment à l’aise. J’aime les balles, j’aime le court et j’aime les fans. J’espère être bien accueillie, je suis sûr que ce sera le cas ; c’est vrai­ment un endroit spécial. Je suis vrai­ment recon­nais­sante envers tout le monde pour cette wild‐card et pour avoir l’op­por­tu­nité de concourir à nouveau ici en janvier », a déclaré la Danoise de 33 ans dans le AO Show Podcast.