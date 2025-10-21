Récemment inter­rogée par nos confrères de Tennis 365, Marta Kostyuk, qui réalise jusqu’à présent une saison satis­fai­sante (26 victoires pour 20 défaites), a tenté d’ex­pli­quer ce qui lui manquait pour atteindre le niveau des meilleures joueuses du monde, comme Aryna Sabalenka et Iga Swiatek.

Et certains de ses argu­ments sont diffi­ci­le­ment recevables.

« Contre Iga (Swiatek), quand je l’ai affrontée, je n’étais pas du tout prête à jouer contre elle. Je l’ai affrontée il y a plus d’un an et elle était très forte. Avec Aryna (Sabalenka), je sais que ce sera une bataille diffi­cile. J’ai mes propres compé­tences, mais en fin de compte, elles sont toutes beau­coup plus grandes que moi, beau­coup plus fortes que moi », a déclaré l’Ukrainienne avant de pour­suivre. « Nous avons tous notre propre consti­tu­tion physique. Certains ont un taux de testo­sté­rone plus élevé, d’autres plus faible. C’est tout à fait naturel et cela aide indé­nia­ble­ment. Je me sens plus petite qu’elle. J’essaie de trouver comment battre ces joueuses avec les compé­tences tennis­tiques que je possède, mais je dois travailler plus dur pour gagner des points. Je dois courir beau­coup plus qu’elles pour gagner des points. »

À titre d’in­for­ma­tions, Marta Kostyuk mesure 1,75 m selon le site de la WTA, soit un petit centi­mètre de moins qu’Iga Swiatek (1,76 m) et sept de moins qu’Aryna Sabalenka.