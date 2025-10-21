Récemment interrogée par nos confrères de Tennis 365, Marta Kostyuk, qui réalise jusqu’à présent une saison satisfaisante (26 victoires pour 20 défaites), a tenté d’expliquer ce qui lui manquait pour atteindre le niveau des meilleures joueuses du monde, comme Aryna Sabalenka et Iga Swiatek.
Et certains de ses arguments sont difficilement recevables.
« Contre Iga (Swiatek), quand je l’ai affrontée, je n’étais pas du tout prête à jouer contre elle. Je l’ai affrontée il y a plus d’un an et elle était très forte. Avec Aryna (Sabalenka), je sais que ce sera une bataille difficile. J’ai mes propres compétences, mais en fin de compte, elles sont toutes beaucoup plus grandes que moi, beaucoup plus fortes que moi », a déclaré l’Ukrainienne avant de poursuivre. « Nous avons tous notre propre constitution physique. Certains ont un taux de testostérone plus élevé, d’autres plus faible. C’est tout à fait naturel et cela aide indéniablement. Je me sens plus petite qu’elle. J’essaie de trouver comment battre ces joueuses avec les compétences tennistiques que je possède, mais je dois travailler plus dur pour gagner des points. Je dois courir beaucoup plus qu’elles pour gagner des points. »
À titre d’informations, Marta Kostyuk mesure 1,75 m selon le site de la WTA, soit un petit centimètre de moins qu’Iga Swiatek (1,76 m) et sept de moins qu’Aryna Sabalenka.
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 13:09