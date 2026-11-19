L’exigence du très, très haut niveau nous amène souvent à tirer des constats parfois durs, voire injustes. Celui concer­nant Aryna Sabalenka après cette saison 2026 ne va pas échapper à cette constante.

Alors qu’elle a remporté trois titres dont le Sunshine Double, sur les WTA 1000 d’Indian Wells et Miami, et disputé deux finales de Grand Chelem, à l’Open d’Australie et l’US Open, la Biélorusse a pour­tant réalisé sa plus mauvaise année depuis 2022. Destituée de sa première place mondiale par sa grande rivale, Elena Rybakina, Aryna a fait un premier bilan sur son compte Instagram.

Et à la lire, elle aurait à plusieurs reprises jouer avec un problème physique.

« Quelle année que cette année 2026… Tant de moments incroyables et tant de défis en coulisses. Cette saison a été une lutte constante contre mon corps, à surmonter la douleur et à me présenter sur le terrain même les jours où je n’aurais peut‐être pas dû. Mais c’est tout simple­ment qui je suis… Je me bats, parfois sans doute plus fort que je ne le devrais. Je suis fière de tout ce que j’ai donné cette saison, et telle­ment recon­nais­sante envers mon équipe qui m’a aidée à traverser tout ça, ainsi qu’envers les fans qui ont toujours été au rendez‐vous et m’ont donné tant d’amour et de soutien. Il est main­te­nant temps de prendre un peu de recul, de récu­pérer, de me recons­truire et de retrouver toute ma force physique. Je suis prête à décou­vrir ce que 2027 me réserve. »

À noter qu’elle ne fait à aucun moment réfé­rence à une faille psycho­lo­gique, ce qui appa­rait pour­tant comme l’un de ses problèmes majeurs après cette année éprouvante.