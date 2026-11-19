L’exigence du très, très haut niveau nous amène souvent à tirer des constats parfois durs, voire injustes. Celui concernant Aryna Sabalenka après cette saison 2026 ne va pas échapper à cette constante.
Alors qu’elle a remporté trois titres dont le Sunshine Double, sur les WTA 1000 d’Indian Wells et Miami, et disputé deux finales de Grand Chelem, à l’Open d’Australie et l’US Open, la Biélorusse a pourtant réalisé sa plus mauvaise année depuis 2022. Destituée de sa première place mondiale par sa grande rivale, Elena Rybakina, Aryna a fait un premier bilan sur son compte Instagram.
Et à la lire, elle aurait à plusieurs reprises jouer avec un problème physique.
« Quelle année que cette année 2026… Tant de moments incroyables et tant de défis en coulisses. Cette saison a été une lutte constante contre mon corps, à surmonter la douleur et à me présenter sur le terrain même les jours où je n’aurais peut‐être pas dû. Mais c’est tout simplement qui je suis… Je me bats, parfois sans doute plus fort que je ne le devrais. Je suis fière de tout ce que j’ai donné cette saison, et tellement reconnaissante envers mon équipe qui m’a aidée à traverser tout ça, ainsi qu’envers les fans qui ont toujours été au rendez‐vous et m’ont donné tant d’amour et de soutien. Il est maintenant temps de prendre un peu de recul, de récupérer, de me reconstruire et de retrouver toute ma force physique. Je suis prête à découvrir ce que 2027 me réserve. »
À noter qu’elle ne fait à aucun moment référence à une faille psychologique, ce qui apparait pourtant comme l’un de ses problèmes majeurs après cette année éprouvante.
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 10:50