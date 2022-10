Testée posi­tive au roxa­dustat (médi­ca­ment utilisé pour lutter contre l’anémie) au cours d’un contrôle anti­do­page lors du dernier US Open et provi­soi­re­ment suspendue en atten­dant les résul­tats défi­ni­tifs, Simona Halep est dans de sales draps.

Alors que le respon­sable polo­nais de l’agence anti‐dopage a estimé qu’une prise acci­den­telle était assez impro­bable, Paul Oarga, médecin rési­dant à Cluj et auteur de nombreuses vidéos de vulga­ri­sa­tion sur Youtube, a expliqué à quoi servait réel­le­ment ce médicament.

« L’une des choses que fait le roxa­dustat est d’aug­menter synthé­ti­que­ment la quan­tité d’éry­thro­poïé­tine. Encore un mot de science‐fiction ! Expliquons‐le. L’érythropiétine est une hormone qui est fabri­quée au niveau rénal, au niveau du rein, dans des condi­tions de stress méta­bo­lique – par exemple en cas d’ef­fort, ou dans des condi­tions où l’oxy­gène dans le sang diminue. Lorsque la quan­tité d’oxy­gène dans les tissus diminue et sous un stress méta­bo­lique tel que l’ef­fort muscu­laire que fait un athlète, cette érythro­poïé­tine est libérée et va dans la moelle des os courts et larges. Au niveau de la moelle de ces os, s’opère la créa­tion de nouvelles cellules sanguines, érythro­cytes ou globules rouges. L’érythropoïétine a été rendue célèbre par le célèbre cycliste Lance Armstrong, qui a été déchu de tous ses titres après avoir été diagnostiqué. »