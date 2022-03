Après la retraite soudaine et plutôt inat­tendue d’Ashleigh Barty avec le tennis profes­sionnel, il est inté­res­sant de revenir un an en arrière et de revoir le clas­se­ment WTA à la même période, en 2021, c’est‐à‐dire après le WTA 1000 de Miami qui a débuté ce mardi.

Et les chan­ge­ment de hiérar­chie en seule­ment une année sont assez violents. Pour résumé, Barty, numéro une mondiale à cette époque, est désor­mais retraitée. Naomi Osaka, numéro 2, est actuel­le­ment 98e et soumis à des problèmes mentaux. Kenin, 4e en 2021, est 146e. Andreescu, 6e mondiale, est 119e. Même chose pour Serena Williams (passant de la 8e à la 241e place) et Kiki Bertens (8e à cette époque et désor­mais retirée du tennis comme Barty).

Un constat assez hallucinant…