Connue pour son incroyable parcours à l’US Open 2021 où elle avait atteint le finale avant de s’in­cliner face à Emma Raducanu au cours d’une édition impro­bable, Leylah Fernandez (21 ans, 35e mondiale) a récem­ment accordé un entre­tien à nos confrères espa­gnols de PuntodeBreak dans lequel elle a évoqué son parcours qui n’a pas été simple avant son éclosion.

« Quand j’étais jeune, beau­coup de gens me disaient que je frap­pais bien la balle, mais que je n’avais pas le physique pour jouer contre les autres filles. Ils m’ont dit que ma tech­nique était mauvaise, que j’étais trop petite et que je n’avais ni la puis­sance ni la vitesse. De nombreux entraî­neurs m’ont utilisé davan­tage comme une sparring‐partner que comme une joueuse à poten­tiel. Ce n’est que lorsque j’ai commencé à gagner des matchs, ainsi que des tour­nois natio­naux et inter­na­tio­naux, qu’ils m’ont aidé un peu plus. Mais avant tout ça je n’avais que le soutien de ma famille, c’est pour ça que je me dis toujours quelle chance j’ai de les avoir à mes côtés. »