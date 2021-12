Véritable révé­la­tion de cette saison 2021 avec évidem­ment Emma Raducanu, Leylah Fernandez a tapé dans l’oeil d’un paquet d’ob­ser­va­teurs qui voient en elle une future grande cham­pionne. Petite et pas très puis­sante, la jeune cana­dienne a appris à composer avec ses qualités pour percer au plus haut niveau en prenant pour exemple un certain Lionel Messi.

« Quand nous avons compris que je ne serai pas la plus grande ou la plus puis­sante physi­que­ment, nous avons essayé de me construire un jeu diffé­rent. Nous avons aussi pris des exemples d’autres sports. Mon père étant fan de foot­ball, il m’a donné l’exemple clas­sique : Messi. Malgré son gabarit bien plus mince et petit que ses adver­saires, il est capable de se déplacer dans des espaces restreints à une vitesse que les autres ne peuvent suivre. Pour le tennis, depuis le début, je me suis concen­trée sur les angles pour forcer mes adver­saires à sortir de leur zone de confort, celle où elles jouent à pleine puissance. »