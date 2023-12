La fina­liste de l’US Open 2021 Leylah Fernandez a fait preuve de beau­coup de fran­chise au moment de dresser le bilan de sa saison 2023. Extrait de sa décla­ra­tion rapportée par le média RDS.

« Ce n’était pas une saison très bonne pour moi. Pour être honnête, je me donne 4 sur 10 (…) J’ai perdu mon iden­tité sur le court de tennis. J’ai voulu changer mon tennis, et ça ne m’a pas aidée. J’ai perdu beau­coup au premier et deuxième tour. Mais j’ai beau­coup de chance d’avoir des parents qui sont honnêtes avec moi. Mon père Jorge [égale­ment son entraî­neur, ndlr] m’a dit que j’étais perdue sur le court, que je n’avais pas l’air de m’amuser comme avant », a déclaré la Canadienne de 21 ans, aujourd’hui 35e mondiale et lauréate avec ses compa­triotes de la Billie Jean King Cup au mois de novembre.