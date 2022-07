Victime d’une frac­ture de stress lors de Roland‐Garros, ce qui l’a empêché de parti­ciper à Wimbledon, Leylah Fernandez a pu néan­moins appré­cier devant sa télé­vi­sion le grand retour de Serena Williams sur les courts, an un après sa dernière apparition.

Et même si Serena s’est inclinée dès le premier tour face à la Française Harmony Tan, la jeune cana­dienne était vrai­ment contente de revoir la légende améri­caine. Et elle le serait encore plus si elle pouvait l’af­fronter avant sa retraite.

« J’étais très excitée. Le tennis lui a manqué. C’est une grande légende », a déclaré la Canadienne à TSN. « Le simple fait de la revoir sur le court, de concourir et de tout donner et de ne pas aban­donner est une véri­table inspi­ra­tion. Je sais que les enfants et les joueurs profes­sion­nels l’ad­mirent. J’espère que je pourrai partager le terrain avec elle avant qu’elle ne prenne sa retraite. J’espère que ce n’est pas trop tard. J’espère pouvoir jouer un match contre elle. Je veux juste pouvoir dire à tout le monde que j’ai pu jouer un match contre Serena Williams. Elle est juste une légende. »