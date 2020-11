Native de Montréal, la toute jeune Leylah Annie Fernandez, 18 ans, a intégré cette saison et pour la première fois de sa carrière le top 100 mondial. Lauréate de Roland Garros juniors en 2019, la Canadienne a rapidement franchi le pas entre le monde amateur et professionnel comme elle l’a expliqué au blog Behind The Racquet.

« J’ai joué au baseball, au football, au volleyball, j’ai même couru sur la piste. Cependant, quelque chose en moi aimait le tennis par-dessus toutes les autres disciplines, alors quand j’ai découvert que les Grands Chelems juniors existaient, je me suis rapidement fixé comme objectif d’en gagner un. L’année dernière, en 2019, j’ai atteint la finale de l’Open d’Australie junior, mais j’ai été très déçu d’être battu. Quelques mois plus tard, j’ai remporté le Roland Garros junior et je suis devenu le premier joueur de tennis canadien au cours des sept dernières années à remporter un Grand Chelem junior. J’ai mis mon rêve avant tout, même si cela m’a aussi apporté quelques désaccords. J’ai réalisé que ce que je voulais vraiment, c’était jouer au tennis à plein temps. Maintenant, j’ai mes amis à distance, mais ma famille est toujours à mes côtés. Mes deux sœurs sont mes meilleures amies, ce sont elles qui me poussent à me battre sur le terrain et celles qui m’encouragent à continuer d’évoluer dans ce sport ».