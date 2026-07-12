Ancienne 2e joueuse mondiale et aujourd’hui redescendue au 141e rang mondial à cause notamment des nombreuses blessures, Paula Badosa a décidé de repasser par le circuit secondaire afin de gagner des matchs, de la confiance, et surtout des points.
C’est d’ailleurs chose faite suite à son titre remporté sur le Challenger de Bastad, en Suède, où elle n’a pas concédé un seul set en cinq matchs.
This one means more than a trophy… thanks to everyone for the support I get through this journey. 🏆❤️ pic.twitter.com/Ckd7RkPplt— Paula Badosa (@paulabadosa) July 11, 2026
Grâce à ce premier trophée, tous circuits confondus, depuis deux ans, la joueuse espagnole va grappiller 26 places au classement WTA ce lundi pour se retrouver 115e mondiale, à moins de 100 points de la 100e place mondiale.
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 16:46