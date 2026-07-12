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L’humilité et peut‐être la renais­sance de Paula Badosa : « Celui‐ci repré­sente bien plus qu’un simple trophée »

Par
Thomas S
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Ancienne 2e joueuse mondiale et aujourd’hui redes­cendue au 141e rang mondial à cause notam­ment des nombreuses bles­sures, Paula Badosa a décidé de repasser par le circuit secon­daire afin de gagner des matchs, de la confiance, et surtout des points. 

C’est d’ailleurs chose faite suite à son titre remporté sur le Challenger de Bastad, en Suède, où elle n’a pas concédé un seul set en cinq matchs. 

Grâce à ce premier trophée, tous circuits confondus, depuis deux ans, la joueuse espa­gnole va grap­piller 26 places au clas­se­ment WTA ce lundi pour se retrouver 115e mondiale, à moins de 100 points de la 100e place mondiale. 

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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