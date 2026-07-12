Ancienne 2e joueuse mondiale et aujourd’hui redes­cendue au 141e rang mondial à cause notam­ment des nombreuses bles­sures, Paula Badosa a décidé de repasser par le circuit secon­daire afin de gagner des matchs, de la confiance, et surtout des points.

C’est d’ailleurs chose faite suite à son titre remporté sur le Challenger de Bastad, en Suède, où elle n’a pas concédé un seul set en cinq matchs.

This one means more than a trophy… thanks to everyone for the support I get through this journey. 🏆❤️ pic.twitter.com/Ckd7RkPplt — Paula Badosa (@paulabadosa) July 11, 2026

Grâce à ce premier trophée, tous circuits confondus, depuis deux ans, la joueuse espa­gnole va grap­piller 26 places au clas­se­ment WTA ce lundi pour se retrouver 115e mondiale, à moins de 100 points de la 100e place mondiale.