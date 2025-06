Quelques jours après la décla­ra­tion contro­versée de Patrick Mouratoglou, concer­nant l’ab­sence de stars dans le circuit WTA actuel qui justi­fie­rait une program­ma­tion 100% mascu­line en night session, Camille Pin, ancienne 61e joueuse mondiale, a défendu la cause fémi­nine avec panache.

Selon la consul­tante pour Eurosport, les joueuses de tennis méritent une égalité de trai­te­ment. C’est pour­quoi elle suggère un passage au format trois sets gagnants pour les femmes en Grand Chelem, esti­mant qu’elles en sont tout aussi capables que les hommes.

« Les filles aujourd’hui, ce sont des avions physiques. En terme de force, on ne peut pas lutter avec les hommes mais au niveau de la résis­tance, les filles sont aussi fortes. Physiquement, menta­le­ment, je ne vois pas le problème. C’est même aber­rant de dire que c’est impos­sible. Aujourd’hui, des filles courent des mara­thons, font des Ironman… Un moment, l’égalité doit être partout. Il est temps de prouver qu’on peut suer autant que les mecs. Aujourd’hui, on n’a plus de stars plané­taires comme les sœurs Williams ou Maria Sharapova. Avec les cinq sets, on peut donner une dimen­sion héroïque au tennis féminin et faire naître des stars. Qui sait ? Aujourd’hui, on coupe l’herbe sous le pied des filles. »