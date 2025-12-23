Alors que le monde du tennis attendait de ses nouvelles, puisqu’elle n’a pas joué depuis l’US Open, Danielle Collins a donné de ses nouvelles via son compte Instagram. Et la joueuse américaine va manquer le début de saison pour une raison assez insolite.
« Je voulais venir ici pour donner quelques nouvelles à tout le monde, car tout le monde me pose des questions ! J’ai pris quelques mois de congé pour me remettre d’une blessure au dos que j’ai subie à la fin de la saison. J’ai également subi plusieurs procédures de congélation d’ovocytes. C’est l’une des choses les plus cool que j’ai jamais faites, honnêtement ! Mais en même temps, les hormones que j’ai dû prendre sont vraiment pénibles. J’ai beaucoup de chance d’avoir des amis qui ont pris soin de moi pendant cette période. Il me reste encore une procédure à subir. À cause de tout cela, je ne participerai à aucune compétition pendant la première partie de l’année. Mais vous me verrez sous un autre jour avec Tennis Channel. C’est tout ce que je peux vous dire pour l’instant. D’autres nouvelles suivront. »
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 12:50