L’improbable forfait de Danielle Collins pour le début de saison : « C’est l’une des choses les plus géniales que j’ai jamais faites »

Jean Muller
Par Jean Muller

Alors que le monde du tennis atten­dait de ses nouvelles, puis­qu’elle n’a pas joué depuis l’US Open, Danielle Collins a donné de ses nouvelles via son compte Instagram. Et la joueuse améri­caine va manquer le début de saison pour une raison assez insolite. 

« Je voulais venir ici pour donner quelques nouvelles à tout le monde, car tout le monde me pose des ques­tions ! J’ai pris quelques mois de congé pour me remettre d’une bles­sure au dos que j’ai subie à la fin de la saison. J’ai égale­ment subi plusieurs procé­dures de congé­la­tion d’ovo­cytes. C’est l’une des choses les plus cool que j’ai jamais faites, honnê­te­ment ! Mais en même temps, les hormones que j’ai dû prendre sont vrai­ment pénibles. J’ai beau­coup de chance d’avoir des amis qui ont pris soin de moi pendant cette période. Il me reste encore une procé­dure à subir. À cause de tout cela, je ne parti­ci­perai à aucune compé­ti­tion pendant la première partie de l’année. Mais vous me verrez sous un autre jour avec Tennis Channel. C’est tout ce que je peux vous dire pour l’ins­tant. D’autres nouvelles suivront. »

Publié le mardi 23 décembre 2025 à 12:50

