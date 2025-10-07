Si Iga Swiatek faisait déjà partie des meilleures joueuses de tous les temps, elle vient de franchir un nouveau cap ce mardi.
En effet, après sa victoire expresse face à Bouzkova (6−1, 6–1), au deuxième tour du WTA 1000 de Wuhan, la Polonaise est tout simplement devenue la première joueuse de l’histoire à remporter au moins 60 matchs de suite sur quatre saisons consécutives.
La numéro 2 mondiale a en effet remporté 67 matchs en 2022, 68 matchs en 2023, 64 matchs en 2024 et, désormais, 60 match en 2025.
C’est mieux que les légendes Serena Williams, Martina Navratilova, Steffi Graf ou Chris Evert.
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 17:57