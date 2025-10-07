Si Iga Swiatek faisait déjà partie des meilleures joueuses de tous les temps, elle vient de fran­chir un nouveau cap ce mardi.

En effet, après sa victoire expresse face à Bouzkova (6−1, 6–1), au deuxième tour du WTA 1000 de Wuhan, la Polonaise est tout simple­ment devenue la première joueuse de l’his­toire à remporter au moins 60 matchs de suite sur quatre saisons consécutives.

La numéro 2 mondiale a en effet remporté 67 matchs en 2022, 68 matchs en 2023, 64 matchs en 2024 et, désor­mais, 60 match en 2025.

C’est mieux que les légendes Serena Williams, Martina Navratilova, Steffi Graf ou Chris Evert.