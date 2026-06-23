Ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de trois tournois du Grand Chelem, Lindsay Davenport, désormais âgée de 50 ans, connaît bien Serena Williams pour l’avoir affronté à 14 reprises sur le circuit professionnel, pour quatre victoires.
Désormais consultante pour Tennis Channel, l’Américaine s’est donc exprimée sur le grand retour à la compétition de sa compatriote. Et selon elle, Serena sait très bien ce qu’elle fait.
« Je sais que pas mal de joueuses sont allées taper la balle avec elle, même si elles n’en parlent pas publiquement. Donc Serena a une idée assez précise du niveau actuel du circuit. Elle ne reviendrait pas si elle ne s’était pas s’entraînée sérieusement, et si elle ne pensait pas pouvoir y jouer un rôle. »
Publié le mardi 23 juin 2026 à 17:59