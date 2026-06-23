Ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de trois tour­nois du Grand Chelem, Lindsay Davenport, désor­mais âgée de 50 ans, connaît bien Serena Williams pour l’avoir affronté à 14 reprises sur le circuit profes­sionnel, pour quatre victoires.

Désormais consul­tante pour Tennis Channel, l’Américaine s’est donc exprimée sur le grand retour à la compé­ti­tion de sa compa­triote. Et selon elle, Serena sait très bien ce qu’elle fait.

« Je sais que pas mal de joueuses sont allées taper la balle avec elle, même si elles n’en parlent pas publi­que­ment. Donc Serena a une idée assez précise du niveau actuel du circuit. Elle ne revien­drait pas si elle ne s’était pas s’en­traînée sérieu­se­ment, et si elle ne pensait pas pouvoir y jouer un rôle. »