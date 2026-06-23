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Lindsay Davenport sur le retour de Serena Williams : « Je sais que pas mal de joueuses sont allées taper la balle avec elle, même si elles n’en parlent pas publiquement »

Par
Thomas S
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Ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de trois tour­nois du Grand Chelem, Lindsay Davenport, désor­mais âgée de 50 ans, connaît bien Serena Williams pour l’avoir affronté à 14 reprises sur le circuit profes­sionnel, pour quatre victoires. 

Désormais consul­tante pour Tennis Channel, l’Américaine s’est donc exprimée sur le grand retour à la compé­ti­tion de sa compa­triote. Et selon elle, Serena sait très bien ce qu’elle fait. 

« Je sais que pas mal de joueuses sont allées taper la balle avec elle, même si elles n’en parlent pas publi­que­ment. Donc Serena a une idée assez précise du niveau actuel du circuit. Elle ne revien­drait pas si elle ne s’était pas s’en­traînée sérieu­se­ment, et si elle ne pensait pas pouvoir y jouer un rôle. »

Publié le mardi 23 juin 2026 à 17:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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