Lors de Wimbledon 2013, Marion Bartoli et Sabine Lisicki avaient créé la surprise en arrivant jusqu’en finale. C’est la Française qui s’était emparée du titre, avec une victoire 6-1, 6-4. L’Allemande s’est rappelée de ce match pour Tennis Magazine : « Je n’ai vraiment rien à me reprocher car je n’avais plus de force. J’ai déjà gagné contre Radwanska en demi-finale avec mes dernières forces. J’ai eu des crampes au premier jeu, au troisième set. Je suis descendue dans la cabine et tout le monde m’a secouée avec enthousiasme mais ça n’a pas suffi. Si j’avais senti que j’aurais pu donner plus, cette défaite m’aurait été insupportable. »