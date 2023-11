Numéro une russe au clas­se­ment WTA et auteure de la meilleure saison de sa carrière, Liudmila Samsonova, 16e joueuse mondiale, s’est récem­ment entre­tenue avec le site russe Sport Express.

Et lors­qu’on lui a demandé quelle était la règle la plus absurde du tennis, le joueuse âgée de 25 ans a mis en lumière le fait que les ramas­seurs de balles n’ap­por­taient plus la serviette aux joueurs. Une mesure qui avait été mise en place en 2020 pour des raisons sani­taires suite à la pandémie de Covid. Mesure qui n’a depuis pas été rétablie.

« J’aimerais que les ramas­seurs de balles reviennent sur les courts et nous apportent des serviettes. Maintenant, nous perdons beau­coup de temps à cause de cela. »