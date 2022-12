L’année 2022 devait être celle de la confir­ma­tion pour Emma Raducanu, sacrée à la surprise géné­rale lors de l’US Open 2021. Mais si la Britannique a vu sa cote de popu­la­rité augmenter et les marques se bous­culer pour la faire signer, elle a logi­que­ment connu des diffi­cultés à assumer son nouveau statut. Retombée à la 76e place mondiale, elle évoque la saison à venir pour SheerLuxe, en ne prenant pas de gros risque.

« Je n’ar­rive pas à croire que nous sommes de retour en pré‐saison, les 12 derniers mois sont passés si vite. Mon plus grand objectif en 2023 est de ne plus me blesser. Je veux juste être en meilleure santé plus long­temps. Cette année, les exigences du tour ont fait que je n’ai pas eu d’en­traî­ne­ment ni d’en­du­rance pour concourir au plus haut niveau, mon corps a lutté. Je vais donc travailler dur pour garder mon corps en bonne forme et m’amé­liorer. Je vais travailler jour après jour. »