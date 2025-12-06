AccueilWTALoïs Boisson annonce la couleur : "Mon objectif, c’est toujours de gagner...
Loïs Boisson annonce la couleur : « Mon objectif, c’est toujours de gagner un Grand Chelem. Quand j’en aurai gagné un, d’en gagner plusieurs »

Dernièrement chez nos confrères d’Europe 1, Loïs Boisson a mis la barre assez haute concer­nant la suite de sa carrière. Certains vont trouver cela préten­tieux mais il vaut mieux avoir des objec­tifs élevés que de ne pas en avoir vraiment.

« Mon objectif, c’est toujours de gagner un Grand Chelem. Quand j’en aurai gagné un, d’en gagner plusieurs. » Mais elle refuse l’idée de tout révo­lu­tionner. « Faire plus, non. Ça fait déjà des années qu’on fait tout ce qu’il faut. »

Son premier Open d’Australie qui débute le 12 Janvier nous donnera déjà une idée sur son début d’année.

Publié le samedi 6 décembre 2025 à 12:58

