Dernièrement chez nos confrères d’Europe 1, Loïs Boisson a mis la barre assez haute concernant la suite de sa carrière. Certains vont trouver cela prétentieux mais il vaut mieux avoir des objectifs élevés que de ne pas en avoir vraiment.
« Mon objectif, c’est toujours de gagner un Grand Chelem. Quand j’en aurai gagné un, d’en gagner plusieurs. » Mais elle refuse l’idée de tout révolutionner. « Faire plus, non. Ça fait déjà des années qu’on fait tout ce qu’il faut. »
Son premier Open d’Australie qui débute le 12 Janvier nous donnera déjà une idée sur son début d’année.
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 12:58