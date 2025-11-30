Révélation de la saison avec son incroyable demi‐finale à Roland‐Garros, Loïs Boisson a vécu une fin de saison un peu galère à cause d’une blessure au genou.
Récemment interrogée par nos confrères de Tennis Actu en marge des championnats de France interclubs, la 36e joueuse mondiale a donné des nouvelles très rassurantes.
« J’ai bien récupéré de cette blessure en Asie. D’abord, j’ai pris quelques jours de repos. Ensuite, j’ai commencé la pré‐saison. Et là, j’ai juste dû faire une petite PRP (Une infiltration de Plasma Riche en Plaquettes issue de son propre sang au niveau d’une zone douloureuse) dans le genou pour enlever quelques petites douleurs, mais tout se passe très bien. Normalement, je vais continuer la pré‐saison à partir du début de semaine prochaine, à Barcelone. Vivement 2026, clairement ! On va continuer de bien préparer ça, bien commencer la saison. Il nous reste un mois ici et après on part là‐bas. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 16:57