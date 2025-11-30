AccueilWTALoïs Boisson annonce une très bonne nouvelle avant la nouvelle saison :...
Révélation de la saison avec son incroyable demi‐finale à Roland‐Garros, Loïs Boisson a vécu une fin de saison un peu galère à cause d’une bles­sure au genou. 

Récemment inter­rogée par nos confrères de Tennis Actu en marge des cham­pion­nats de France inter­clubs, la 36e joueuse mondiale a donné des nouvelles très rassurantes. 

« J’ai bien récu­péré de cette bles­sure en Asie. D’abord, j’ai pris quelques jours de repos. Ensuite, j’ai commencé la pré‐saison. Et là, j’ai juste dû faire une petite PRP (Une infil­tra­tion de Plasma Riche en Plaquettes issue de son propre sang au niveau d’une zone doulou­reuse) dans le genou pour enlever quelques petites douleurs, mais tout se passe très bien. Normalement, je vais conti­nuer la pré‐saison à partir du début de semaine prochaine, à Barcelone. Vivement 2026, clai­re­ment ! On va conti­nuer de bien préparer ça, bien commencer la saison. Il nous reste un mois ici et après on part là‐bas. »

Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 16:57

