C’était vraiment l’un des temps forts de la 8ème édition des Trophées du Tennis Féminin qui s’est déroulée hier soir à Roland‐Garros.
Cette soirée exceptionnelle qui récompense l’ensemble des acteurs du tennis féminin, que ce soit les clubs, les tournois, existe aussi pour « féliciter » les joueuses qui ont réalisé un parcours remarquable.
Si Sarah Rakotomanga a logiquement reçu le prix de la meilleure progression, Loïs Boisson a été couronnée comme la meilleure joueuse de l’année.
Arrivée un petit peu en retard car son train venant de Nantes avait percuté un animal, elle a été forcément ovationnée. Emue d’être reconnue par sa famille elle a réussi à dirquelques mots.
« Je suis très contente d’être parvenue à être ici ce soir (rires), il a fallu un peu courir pour arriver des les temps donc merci de votre patience. C’est évidemment une fierté et cette récompense me va droit au coeur mais j’ai envie de dire que c’est le début et j’espère bien sur être là encore pour un bout d de temps »
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 09:16