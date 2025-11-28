AccueilWTALoïs Boisson : "Cette récompense me va droit au coeur, mais j'ai...
Loïs Boisson : « Cette récom­pense me va droit au coeur, mais j’ai envie de dire que c’est le début et j’es­père bien sur être là encore pour un bout de temps »

Laurent Trupiano
Laurent Trupiano

C’était vrai­ment l’un des temps forts de la 8ème édition des Trophées du Tennis Féminin qui s’est déroulée hier soir à Roland‐Garros. 

Cette soirée excep­tion­nelle qui récom­pense l’en­semble des acteurs du tennis féminin, que ce soit les clubs, les tour­nois, existe aussi pour « féli­citer » les joueuses qui ont réalisé un parcours remarquable. 

Si Sarah Rakotomanga a logi­que­ment reçu le prix de la meilleure progres­sion, Loïs Boisson a été couronnée comme la meilleure joueuse de l’année. 

Arrivée un petit peu en retard car son train venant de Nantes avait percuté un animal, elle a été forcé­ment ovationnée. Emue d’être reconnue par sa famille elle a réussi à dirquelques mots. 

« Je suis très contente d’être parvenue à être ici ce soir (rires), il a fallu un peu courir pour arriver des les temps donc merci de votre patience. C’est évidem­ment une fierté et cette récom­pense me va droit au coeur mais j’ai envie de dire que c’est le début et j’es­père bien sur être là encore pour un bout d de temps »

28 novembre 2025

