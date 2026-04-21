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Loïs Boisson construit son joueur idéal, avec un regret : « Ah putain, je n’ai pas mis Rafa Nadal là‐dedans »

Par
Thomas S
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Alors qu’elle va effec­tuer son grand retour à la compé­ti­tion ce mardi à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Madrid (opposée à la 43e mondiale, Peyton Stearns), presque sept mois après son dernier match offi­ciel, Loïs Boisson a été longue­ment inter­rogé par les médias fran­çais présents dans la capi­tale espagnole.

Invitée par nos confrères de L’Équipe à construire son joueur idéal selon les diffé­rentes parties du jeu, la Française a failli oublié son idole, Rafael Nadal, même si elle s’est ensuite bien rattrapée. Extraits. 

Interviewer : « Tu pren­drais le service de qui ?
Loïs Boisson : De Giovanni Mpetshi.
Interviewer : Le coup droit ?
Loïs Boisson : D’Alcaraz.
Interviewer : Le revers ?
Loïs Boisson : Sinner.
Interviewer : Le retour de service ?
Loïs Boisson : Djokovic. Ah putain je n’ai pas mis Rafa là‐dedans.
Interviewer : La volée ?
Loïs Boisson : Roger (Federer).
Interviewer : La vitesse de dépla­ce­ment ?
Loïs Boisson : Rafa (Nadal), là je peux le mettre (sourire).
Interviewer : Et le mental ?
Loïs Boisson : Ah putain je suis con, et ben Rafa. »

Publié le mardi 21 avril 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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