Alors qu’elle va effec­tuer son grand retour à la compé­ti­tion ce mardi à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Madrid (opposée à la 43e mondiale, Peyton Stearns), presque sept mois après son dernier match offi­ciel, Loïs Boisson a été longue­ment inter­rogé par les médias fran­çais présents dans la capi­tale espagnole.

Invitée par nos confrères de L’Équipe à construire son joueur idéal selon les diffé­rentes parties du jeu, la Française a failli oublié son idole, Rafael Nadal, même si elle s’est ensuite bien rattrapée. Extraits.

Service, coup droit, revers… Loïs Boisson, de retour à la compé­ti­tion au WTA 1000 de Madrid, construit son joueur idéal ! 👷🎾 pic.twitter.com/dko2X4tD4T — L’Équipe (@lequipe) April 20, 2026

Interviewer : « Tu pren­drais le service de qui ?

Loïs Boisson : De Giovanni Mpetshi.

Interviewer : Le coup droit ?

Loïs Boisson : D’Alcaraz.

Interviewer : Le revers ?

Loïs Boisson : Sinner.

Interviewer : Le retour de service ?

Loïs Boisson : Djokovic. Ah putain je n’ai pas mis Rafa là‐dedans.

Interviewer : La volée ?

Loïs Boisson : Roger (Federer).

Interviewer : La vitesse de dépla­ce­ment ?

Loïs Boisson : Rafa (Nadal), là je peux le mettre (sourire).

Interviewer : Et le mental ?

Loïs Boisson : Ah putain je suis con, et ben Rafa. »