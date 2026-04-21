Alors qu’elle va effectuer son grand retour à la compétition ce mardi à l’occasion du WTA 1000 de Madrid (opposée à la 43e mondiale, Peyton Stearns), presque sept mois après son dernier match officiel, Loïs Boisson a été longuement interrogé par les médias français présents dans la capitale espagnole.
Invitée par nos confrères de L’Équipe à construire son joueur idéal selon les différentes parties du jeu, la Française a failli oublié son idole, Rafael Nadal, même si elle s’est ensuite bien rattrapée. Extraits.
Service, coup droit, revers… Loïs Boisson, de retour à la compétition au WTA 1000 de Madrid, construit son joueur idéal ! 👷🎾 pic.twitter.com/dko2X4tD4T— L’Équipe (@lequipe) April 20, 2026
Interviewer : « Tu prendrais le service de qui ?
Loïs Boisson : De Giovanni Mpetshi.
Interviewer : Le coup droit ?
Loïs Boisson : D’Alcaraz.
Interviewer : Le revers ?
Loïs Boisson : Sinner.
Interviewer : Le retour de service ?
Loïs Boisson : Djokovic. Ah putain je n’ai pas mis Rafa là‐dedans.
Interviewer : La volée ?
Loïs Boisson : Roger (Federer).
Interviewer : La vitesse de déplacement ?
Loïs Boisson : Rafa (Nadal), là je peux le mettre (sourire).
Interviewer : Et le mental ?
Loïs Boisson : Ah putain je suis con, et ben Rafa. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 16:16