Depuis qu’elle a réalisé l’ex­ploit monu­mental que l’on connait à Roland‐Garros, Loïs Boisson a alterné le très bon avec un succès en WTA250 sur terre et le moins bon.

On atten­dait aussi presque avec impa­tience sa saison sur dur pour savoir si son coup droit allait être percu­tant pour prendre les devants et réaliser quelques performances.

Au final depuis le French Open, la Tricolore présente un bilan positif de 9 victoires et 6 défaites, ce qui n’est pas si mal.

Victime d’une déchi­rure au quadri­ceps gauche fin septembre à Pékin, elle a donc décidé d’en rester là pour 2025 plutôt que tenter le diable.

On l’a comprend car cette saison a été chargée d’émo­tions, c’est le moins que l’on puisse dire.

Elle a annoncé ce « stop » hier sur les réseaux sociaux.



« Après avoir échangé avec mon équipe et staff médical, nous avons pris la déci­sion de mettre un terme à ma saison 2025. Je vais prendre le temps de me reposer puis très vite repartir à l’en­traî­ne­ment pour revenir plus forte en 2026. À très bientôt !