Depuis qu’elle a réalisé l’exploit monumental que l’on connait à Roland‐Garros, Loïs Boisson a alterné le très bon avec un succès en WTA250 sur terre et le moins bon.
On attendait aussi presque avec impatience sa saison sur dur pour savoir si son coup droit allait être percutant pour prendre les devants et réaliser quelques performances.
Au final depuis le French Open, la Tricolore présente un bilan positif de 9 victoires et 6 défaites, ce qui n’est pas si mal.
Victime d’une déchirure au quadriceps gauche fin septembre à Pékin, elle a donc décidé d’en rester là pour 2025 plutôt que tenter le diable.
On l’a comprend car cette saison a été chargée d’émotions, c’est le moins que l’on puisse dire.
Elle a annoncé ce « stop » hier sur les réseaux sociaux.
« Après avoir échangé avec mon équipe et staff médical, nous avons pris la décision de mettre un terme à ma saison 2025. Je vais prendre le temps de me reposer puis très vite repartir à l’entraînement pour revenir plus forte en 2026. À très bientôt !
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 08:20