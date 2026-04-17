Sans entraî­neur depuis sa récente sépa­ra­tion avec l’Espagnol, Carlos Martinez, Loïs Boisson n’a pas perdu de temps pour en retrouver un autre alors que son grand retour sur les courts se précise.

Selon nos confrères de L’Équipe, la Française a décidé de recruter le Néerlandais, Hendrik Vleeshouwers, ex‐coach d’Amanda Anisimova, avec qui il a récem­ment atteint la 3e place mondiale et disputé deux finales de Grand Chelem.

Une nouvelle asso­cia­tion qui a déjà débuté sur les courts d’en­traî­ne­ment de l’Open de Madrid (du 21 avril au 3 mai), lieu du grand retour de la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros, absente du circuit depuis le 29 septembre dernier.

À noter que l’ac­tuelle 44e joueuse mondiale connaîtra son adver­saire du premier tour dans la capi­tale espa­gnole à l’issue du tirage au sort qui aura lieu ce dimanche après‐midi.