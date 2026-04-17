Sans entraîneur depuis sa récente séparation avec l’Espagnol, Carlos Martinez, Loïs Boisson n’a pas perdu de temps pour en retrouver un autre alors que son grand retour sur les courts se précise.
Selon nos confrères de L’Équipe, la Française a décidé de recruter le Néerlandais, Hendrik Vleeshouwers, ex‐coach d’Amanda Anisimova, avec qui il a récemment atteint la 3e place mondiale et disputé deux finales de Grand Chelem.
Une nouvelle association qui a déjà débuté sur les courts d’entraînement de l’Open de Madrid (du 21 avril au 3 mai), lieu du grand retour de la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros, absente du circuit depuis le 29 septembre dernier.
À noter que l’actuelle 44e joueuse mondiale connaîtra son adversaire du premier tour dans la capitale espagnole à l’issue du tirage au sort qui aura lieu ce dimanche après‐midi.
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 17:07