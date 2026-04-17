Accueil France

Loïs Boisson embauche un coach de renom avant son grand retour sur les courts

Par
Thomas S
-
197

Sans entraî­neur depuis sa récente sépa­ra­tion avec l’Espagnol, Carlos Martinez, Loïs Boisson n’a pas perdu de temps pour en retrouver un autre alors que son grand retour sur les courts se précise.

Selon nos confrères de L’Équipe, la Française a décidé de recruter le Néerlandais, Hendrik Vleeshouwers, ex‐coach d’Amanda Anisimova, avec qui il a récem­ment atteint la 3e place mondiale et disputé deux finales de Grand Chelem.

Une nouvelle asso­cia­tion qui a déjà débuté sur les courts d’en­traî­ne­ment de l’Open de Madrid (du 21 avril au 3 mai), lieu du grand retour de la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros, absente du circuit depuis le 29 septembre dernier. 

À noter que l’ac­tuelle 44e joueuse mondiale connaîtra son adver­saire du premier tour dans la capi­tale espa­gnole à l’issue du tirage au sort qui aura lieu ce dimanche après‐midi. 

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥