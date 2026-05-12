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Loïs Boisson encore battue : « Elle n’y arrive pas… Son Roland‐Garros 2026 s’annonce très compliqué à vivre »

Par
Baptiste Mulatier
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Loïs Boisson doit se poser beau­coup de questions. 

Éloignée des courts pendant sept mois en raison d’une bles­sure au bras, la Française a repris la compé­ti­tion récem­ment, à quelques semaines de Roland‐Garros, où elle avait créé la sensa­tion l’an dernier en attei­gnant les demi‐finales.

Sèchement battue il y a deux semaines à Madrid (6−1, 6–3 contre Peyton Stearns), puis dominée au premier tour du WTA 1000 de Rome, elle a subi une nouvelle défaite au premier tour du Challenger de Parme. 

« 3 matchs, 3 défaites. Depuis son retour, Loïs Boisson n’y arrive pas. Cette fois, elle perd dans le vent de Parme contre la 117e, la Tchèque Dominika Salkova… Va falloir être derrière elle, parce que son Roland‐Garros 2026 s’annonce très compliqué à vivre », s’est inquiété le jour­na­liste Benoît Maylin. 

Loïs Boisson n’a plus que Strasbourg la semaine prochaine pour tenter de retrouver un peu de confiance avant d’en­tamer la défense de ses points à Paris.

Publié le mardi 12 mai 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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