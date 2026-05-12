Loïs Boisson doit se poser beaucoup de questions.
Éloignée des courts pendant sept mois en raison d’une blessure au bras, la Française a repris la compétition récemment, à quelques semaines de Roland‐Garros, où elle avait créé la sensation l’an dernier en atteignant les demi‐finales.
Sèchement battue il y a deux semaines à Madrid (6−1, 6–3 contre Peyton Stearns), puis dominée au premier tour du WTA 1000 de Rome, elle a subi une nouvelle défaite au premier tour du Challenger de Parme.
« 3 matchs, 3 défaites. Depuis son retour, Loïs Boisson n’y arrive pas. Cette fois, elle perd dans le vent de Parme contre la 117e, la Tchèque Dominika Salkova… Va falloir être derrière elle, parce que son Roland‐Garros 2026 s’annonce très compliqué à vivre », s’est inquiété le journaliste Benoît Maylin.
😔🇫🇷 3 matchs, 3 défaites.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 11, 2026
Depuis son retour, Loïs Boisson n’y arrive pas.
Cette fois, elle perd dans le vent de Parme contre la 117e, la Tchèque Dominika Salkova, 6⁄7 6⁄1 6÷2…
Va falloir être derrière elle, parce que son Roland‐Garros 2026 s’annonce très compliqué à vivre.
Loïs Boisson n’a plus que Strasbourg la semaine prochaine pour tenter de retrouver un peu de confiance avant d’entamer la défense de ses points à Paris.
Publié le mardi 12 mai 2026 à 10:59