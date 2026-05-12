Loïs Boisson doit se poser beau­coup de questions.

Éloignée des courts pendant sept mois en raison d’une bles­sure au bras, la Française a repris la compé­ti­tion récem­ment, à quelques semaines de Roland‐Garros, où elle avait créé la sensa­tion l’an dernier en attei­gnant les demi‐finales.

Sèchement battue il y a deux semaines à Madrid (6−1, 6–3 contre Peyton Stearns), puis dominée au premier tour du WTA 1000 de Rome, elle a subi une nouvelle défaite au premier tour du Challenger de Parme.

« 3 matchs, 3 défaites. Depuis son retour, Loïs Boisson n’y arrive pas. Cette fois, elle perd dans le vent de Parme contre la 117e, la Tchèque Dominika Salkova… Va falloir être derrière elle, parce que son Roland‐Garros 2026 s’annonce très compliqué à vivre », s’est inquiété le jour­na­liste Benoît Maylin.

😔🇫🇷 3 matchs, 3 défaites.



Depuis son retour, Loïs Boisson n’y arrive pas.



Cette fois, elle perd dans le vent de Parme contre la 117e, la Tchèque Dominika Salkova, 6⁄ 7 6⁄ 1 6÷2…



Va falloir être derrière elle, parce que son Roland‐Garros 2026 s’annonce très compliqué à vivre. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 11, 2026

Loïs Boisson n’a plus que Strasbourg la semaine prochaine pour tenter de retrouver un peu de confiance avant d’en­tamer la défense de ses points à Paris.