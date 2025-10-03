Contrainte à l’abandon au troisième tour lundi à Pékin, Loïs Boisson a également dû déclarer forfait pour le dernier WTA 1000 de la saison, à Wuhan (du 6 au 12 octobre).
« Les examens que j’ai passés après mon 3e tour à Pékin ont montré une déchirure au quadriceps gauche, par conséquent je ne pourrai pas participer au tournoi de Wuhan la semaine prochaine. Je vais tout faire au mieux pour pouvoir jouer encore des tournois en 2025 », a écrit la Française sur Instagram.
