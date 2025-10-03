AccueilWTALoïs Boisson, encore une mauvaise nouvelle...
Loïs Boisson, encore une mauvaise nouvelle…

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Contrainte à l’abandon au troi­sième tour lundi à Pékin, Loïs Boisson a égale­ment dû déclarer forfait pour le dernier WTA 1000 de la saison, à Wuhan (du 6 au 12 octobre). 

« Les examens que j’ai passés après mon 3e tour à Pékin ont montré une déchi­rure au quadri­ceps gauche, par consé­quent je ne pourrai pas parti­ciper au tournoi de Wuhan la semaine prochaine. Je vais tout faire au mieux pour pouvoir jouer encore des tour­nois en 2025 », a écrit la Française sur Instagram.

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 10:18

