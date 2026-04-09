Les semaines se succèdent, les tour­nois aussi, et la Française n’a toujours pas retrouvé le chemin des courts ce qui devient très inquiétant.

Ce jeudi, elle a donc déclaré forfait pour le WTA250 de Rouen. On peut toujours penser qu’elle sera présente à Madrid mais la situa­tion est main­te­nant vrai­ment critique surtout que Roland‐Garros arrive à grand pas.

De plus, il règne une certaine opacité concer­nant ses bles­sures et ses problème physiques.

Si on rajoute à cela le « fiasco » de son coach parti voir ailleurs de façon assez préci­pité, on se dit que tout cela peut tourner au drame national si elle arrive sans certi­tudes du côté de la porte d’Auteuil, ou pire, si elle décide carré­ment de faire l’im­passe, une de plus. Tout cela est pesant d’au­tant que l’on ne peut pas dire que le tennis féminin trico­lore brille de mille feux.

Mais ne soyons pas néga­tifs car Loïs qui est émotive a surement surtout besoin de soutien d’au­tant qu’elle a juste 720 points à défendre sur 1256, autant dire qu’elle jouera presque sa « carrière »