Les semaines se succèdent, les tournois aussi, et la Française n’a toujours pas retrouvé le chemin des courts ce qui devient très inquiétant.
Ce jeudi, elle a donc déclaré forfait pour le WTA250 de Rouen. On peut toujours penser qu’elle sera présente à Madrid mais la situation est maintenant vraiment critique surtout que Roland‐Garros arrive à grand pas.
De plus, il règne une certaine opacité concernant ses blessures et ses problème physiques.
Si on rajoute à cela le « fiasco » de son coach parti voir ailleurs de façon assez précipité, on se dit que tout cela peut tourner au drame national si elle arrive sans certitudes du côté de la porte d’Auteuil, ou pire, si elle décide carrément de faire l’impasse, une de plus. Tout cela est pesant d’autant que l’on ne peut pas dire que le tennis féminin tricolore brille de mille feux.
Mais ne soyons pas négatifs car Loïs qui est émotive a surement surtout besoin de soutien d’autant qu’elle a juste 720 points à défendre sur 1256, autant dire qu’elle jouera presque sa « carrière »
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 20:14