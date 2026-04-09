Accueil France

Loïs Boisson forfait à Roland‐Garros ? Le scénario catas­trophe existe…

Par
Laurent Trupiano
-
834

Les semaines se succèdent, les tour­nois aussi, et la Française n’a toujours pas retrouvé le chemin des courts ce qui devient très inquiétant. 

Ce jeudi, elle a donc déclaré forfait pour le WTA 250 de Rouen. On peut toujours penser qu’elle sera présente à Madrid mais la situa­tion est main­te­nant vrai­ment critique surtout que Roland‐Garros arrive à grand pas.

De plus, il règne une certaine opacité concer­nant ses bles­sures et ses problème physiques. 

Si on rajoute à cela le « fiasco » de son coach parti voir ailleurs de façon assez préci­pité, on se dit que tout cela peut tourner au drame national si elle arrive sans certi­tudes du côté de la porte d’Auteuil, ou pire, si elle décide carré­ment de faire l’im­passe, une de plus. Tout cela est pesant d’au­tant que l’on ne peut pas dire que le tennis féminin trico­lore brille de mille feux. 

Mais ne soyons pas néga­tifs car Loïs, qui est émotive, a surtout besoin de soutien d’au­tant qu’elle a « juste » 720 points à défendre sur 1256, autant dire qu’elle jouera presque sa carrière dans six semaines Porte d’Auteuil. 

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 19:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥