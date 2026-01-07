AccueilWTALoïs Boisson, interrogée sur son nouvel entraîneur : "Mon espagnol, il n'est...
Loïs Boisson, inter­rogée sur son nouvel entraî­neur : « Mon espa­gnol, il n’est pas là du tout pour l’ins­tant mais je pense que ça peut s’ap­prendre vite »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

46

Malgré son parcours excep­tionnel à Roland‐Garros avec Florian Reynet, Loïs Boisson avait décidé l’été dernier de se séparer de son entraî­neur et de commencer en septembre une colla­bo­ra­tion avec l’Espagnol Carlos Martinez. 

Avant son début de saison 2026, repoussé suite à son forfait pour la United Cup, la Français a avoué à L’Equipe ne pas du tout maîtriser la langue natale de son nouveau coach.

« Mon espa­gnol, il n’est pas là du tout pour l’ins­tant mais je pense que ça peut s’ap­prendre vite. Il y a pas mal de simi­li­tudes avec le Français. Je ne sais pas dans combien de temps mais je parlerai espa­gnol un jour. Ça arri­vera (sourire). »

Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 17:22

