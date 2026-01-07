Malgré son parcours exceptionnel à Roland‐Garros avec Florian Reynet, Loïs Boisson avait décidé l’été dernier de se séparer de son entraîneur et de commencer en septembre une collaboration avec l’Espagnol Carlos Martinez.
Avant son début de saison 2026, repoussé suite à son forfait pour la United Cup, la Français a avoué à L’Equipe ne pas du tout maîtriser la langue natale de son nouveau coach.
« Mon espagnol, il n’est pas là du tout pour l’instant mais je pense que ça peut s’apprendre vite. Il y a pas mal de similitudes avec le Français. Je ne sais pas dans combien de temps mais je parlerai espagnol un jour. Ça arrivera (sourire). »
