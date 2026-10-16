La Française n’est décidément pas vernie. Alors qu’elle peine à enchaîner plusieurs mois de compétition sans qu’un pépin physique ne vienne freiner sa progression, Loïs Boisson doit une nouvelle fois composer avec une blessure.
Après une belle semaine à Adana, où elle avait atteint la finale du WTA 125 avant de s’incliner face à sa compatriote Léolia Jeanjean, la Française espérait poursuivre sur sa lancée lors des qualifications du tournoi de Wuhan. Malheureusement, elle a été contrainte à l’abandon.
Comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, Boisson a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram, expliquant souffrir à nouveau du talon et devoir observer plusieurs semaines de repos.
« La douleur a de nouveau été importante à Wuhan, j’ai donc dû arrêter le match et passer des examens. J’ai une petite talonnade, rien de grave, juste besoin de quelques semaines de repos et de soins. »
Un nouveau coup d’arrêt particulièrement frustrant pour la Française, qui semblait retrouver de bonnes sensations sur le court.
Espérons désormais que cette blessure ne l’éloignera pas trop longtemps de la compétition et qu’elle pourra enfin enchaîner les tournois sans être freinée par des problèmes physiques.
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 09:50