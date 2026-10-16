La Française n’est déci­dé­ment pas vernie. Alors qu’elle peine à enchaîner plusieurs mois de compé­ti­tion sans qu’un pépin physique ne vienne freiner sa progres­sion, Loïs Boisson doit une nouvelle fois composer avec une blessure.

Après une belle semaine à Adana, où elle avait atteint la finale du WTA 125 avant de s’in­cliner face à sa compa­triote Léolia Jeanjean, la Française espé­rait pour­suivre sur sa lancée lors des quali­fi­ca­tions du tournoi de Wuhan. Malheureusement, elle a été contrainte à l’abandon.

Comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, Boisson a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram, expli­quant souf­frir à nouveau du talon et devoir observer plusieurs semaines de repos.

« La douleur a de nouveau été impor­tante à Wuhan, j’ai donc dû arrêter le match et passer des examens. J’ai une petite talon­nade, rien de grave, juste besoin de quelques semaines de repos et de soins. »

Un nouveau coup d’arrêt parti­cu­liè­re­ment frus­trant pour la Française, qui semblait retrouver de bonnes sensa­tions sur le court.

Espérons désor­mais que cette bles­sure ne l’éloi­gnera pas trop long­temps de la compé­ti­tion et qu’elle pourra enfin enchaîner les tour­nois sans être freinée par des problèmes physiques.