Loïs Boisson vit un vrai calvaire.

Absente depuis le 29 septembre dernier en raison d’une bles­sure à la jambe gauche, et déjà forfait pour le WTA 1000 d’Indian Wells (4 au 16 mars), la Française vient égale­ment de se retirer du WTA 1000 de Miami, qui se tiendra du 17 au 29 mars.

« Je vis une période très compli­quée depuis plusieurs mois, une période diffi­cile menta­le­ment et physi­que­ment », confiait déjà la demi‐finaliste de Roland‐Garros en janvier dernier après avoir annoncé son forfait pour l’Open d’Australie.

En raison de son absence de plus de 6 mois, Loïs Boisson va déblo­quer un clas­se­ment protégé. 🇫🇷🔓



La demi‐finaliste de Roland‐Garros aura donc accès aux plus grands tour­nois en 2026, même si elle sort du Top 100.

Loïs Boisson espère désor­mais faire son retour pour le début de la tournée sur terre battue. Elle reste pour le moment inscrite sur le WTA 250 de Rouen (13 au 19 avril).