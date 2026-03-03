Loïs Boisson vit un vrai calvaire.
Absente depuis le 29 septembre dernier en raison d’une blessure à la jambe gauche, et déjà forfait pour le WTA 1000 d’Indian Wells (4 au 16 mars), la Française vient également de se retirer du WTA 1000 de Miami, qui se tiendra du 17 au 29 mars.
« Je vis une période très compliquée depuis plusieurs mois, une période difficile mentalement et physiquement », confiait déjà la demi‐finaliste de Roland‐Garros en janvier dernier après avoir annoncé son forfait pour l’Open d’Australie.
En raison de son absence de plus de 6 mois, Loïs Boisson va débloquer un classement protégé. 🇫🇷🔓— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) March 3, 2026
La demi‐finaliste de Roland‐Garros aura donc accès aux plus grands tournois en 2026, même si elle sort du Top 100. 🔜 https://t.co/rE8m36T4W7 pic.twitter.com/YwMglZP0Wd
Loïs Boisson espère désormais faire son retour pour le début de la tournée sur terre battue. Elle reste pour le moment inscrite sur le WTA 250 de Rouen (13 au 19 avril).
Publié le mardi 3 mars 2026 à 08:55