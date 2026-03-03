Accueil WTA

Loïs Boisson ne s’en sort vrai­ment pas…

Par
Baptiste Mulatier
-
152

Loïs Boisson vit un vrai calvaire. 

Absente depuis le 29 septembre dernier en raison d’une bles­sure à la jambe gauche, et déjà forfait pour le WTA 1000 d’Indian Wells (4 au 16 mars), la Française vient égale­ment de se retirer du WTA 1000 de Miami, qui se tiendra du 17 au 29 mars. 

« Je vis une période très compli­quée depuis plusieurs mois, une période diffi­cile menta­le­ment et physi­que­ment », confiait déjà la demi‐finaliste de Roland‐Garros en janvier dernier après avoir annoncé son forfait pour l’Open d’Australie.

Loïs Boisson espère désor­mais faire son retour pour le début de la tournée sur terre battue. Elle reste pour le moment inscrite sur le WTA 250 de Rouen (13 au 19 avril). 

Publié le mardi 3 mars 2026 à 08:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.