Loïs Boisson n’est toujours pas prête, ça commence à être long !

Jean Muller
Jean Muller

La Française n’a pas voulu prendre le moindre risque au sujet de son physique. 

Déjà absente des cham­pion­nats de France de Pro A alors qu’elle venait juste de signer son contrat au TC Boulogne Billancourt, la Tricolore a décide aussi de zapper les exhi­bi­tions du tournoi de Caen ainsi que celui de Bourg Péage. 

Elle fera donc norma­le­ment son son retour sur les courts à Perth (Australie) en tout début d’année à l’oc­ca­sion de la United Cup. La France affron­tera la Suisse avec Belinda Bencic, 11e mondiale, et aussi l’Italie emmenée par Jasmine Paolini.

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 09:20

