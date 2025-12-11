La Française n’a pas voulu prendre le moindre risque au sujet de son physique.

Déjà absente des cham­pion­nats de France de Pro A alors qu’elle venait juste de signer son contrat au TC Boulogne Billancourt, la Tricolore a décide aussi de zapper les exhi­bi­tions du tournoi de Caen ainsi que celui de Bourg Péage.

Elle fera donc norma­le­ment son son retour sur les courts à Perth (Australie) en tout début d’année à l’oc­ca­sion de la United Cup. La France affron­tera la Suisse avec Belinda Bencic, 11e mondiale, et aussi l’Italie emmenée par Jasmine Paolini.