La Française n’a pas voulu prendre le moindre risque au sujet de son physique.
Déjà absente des championnats de France de Pro A alors qu’elle venait juste de signer son contrat au TC Boulogne Billancourt, la Tricolore a décide aussi de zapper les exhibitions du tournoi de Caen ainsi que celui de Bourg Péage.
Elle fera donc normalement son son retour sur les courts à Perth (Australie) en tout début d’année à l’occasion de la United Cup. La France affrontera la Suisse avec Belinda Bencic, 11e mondiale, et aussi l’Italie emmenée par Jasmine Paolini.
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 09:20