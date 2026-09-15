La galère continue pour Loïs Boisson.
Alors qu’on la pensait sur la bonne voie après deux victoires d’affilée sur le WTA 1000 de Cincinnati, où elle s’était inclinée en trois sets face à sa compatriote Diane Parry au 3e tour, la demi‐finaliste de Roland‐Garros 2025 peine à enchaîner.
S’il y a clairement du mieux dans le jeu, comme en témoigne sa défaite un peu cruelle au premier tour de l’US Open face à Emma Navarro (7−6, 6–7, 6–3, en 2h45 de jeu), l’actuelle 227e n’arrive toujours pas à concrétiser ses bonnes sensations en victoires.
C’est encore ce qu’il s’est passé ce lundi au premier tour du tournoi de Guadalajara, encore battue en trois sets, et 2h30 de jeu, par la Hongroise Panna Udvardy, 83e mondiale : 6–4, 6–7, 6–2.
Loïs, qui n’a repris le circuit que fin avril, va maintenant pouvoir se tourner vers la tournée asiatique où elle pourrait avoir son mot à dire dans une fin de saison où les organismes des joueuses ayant commencé la saison en janvier sont beaucoup plus entamés.
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 16:16