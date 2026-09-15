La galère continue pour Loïs Boisson.

Alors qu’on la pensait sur la bonne voie après deux victoires d’af­filée sur le WTA 1000 de Cincinnati, où elle s’était inclinée en trois sets face à sa compa­triote Diane Parry au 3e tour, la demi‐finaliste de Roland‐Garros 2025 peine à enchaîner.

S’il y a clai­re­ment du mieux dans le jeu, comme en témoigne sa défaite un peu cruelle au premier tour de l’US Open face à Emma Navarro (7−6, 6–7, 6–3, en 2h45 de jeu), l’ac­tuelle 227e n’ar­rive toujours pas à concré­tiser ses bonnes sensa­tions en victoires.

C’est encore ce qu’il s’est passé ce lundi au premier tour du tournoi de Guadalajara, encore battue en trois sets, et 2h30 de jeu, par la Hongroise Panna Udvardy, 83e mondiale : 6–4, 6–7, 6–2.

Loïs, qui n’a repris le circuit que fin avril, va main­te­nant pouvoir se tourner vers la tournée asia­tique où elle pour­rait avoir son mot à dire dans une fin de saison où les orga­nismes des joueuses ayant commencé la saison en janvier sont beau­coup plus entamés.