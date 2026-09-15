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Loïs Boisson retombe dans ses travers

Par
Thomas S
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La galère continue pour Loïs Boisson.

Alors qu’on la pensait sur la bonne voie après deux victoires d’af­filée sur le WTA 1000 de Cincinnati, où elle s’était inclinée en trois sets face à sa compa­triote Diane Parry au 3e tour, la demi‐finaliste de Roland‐Garros 2025 peine à enchaîner.

S’il y a clai­re­ment du mieux dans le jeu, comme en témoigne sa défaite un peu cruelle au premier tour de l’US Open face à Emma Navarro (7−6, 6–7, 6–3, en 2h45 de jeu), l’ac­tuelle 227e n’ar­rive toujours pas à concré­tiser ses bonnes sensa­tions en victoires.

C’est encore ce qu’il s’est passé ce lundi au premier tour du tournoi de Guadalajara, encore battue en trois sets, et 2h30 de jeu, par la Hongroise Panna Udvardy, 83e mondiale : 6–4, 6–7, 6–2.

Loïs, qui n’a repris le circuit que fin avril, va main­te­nant pouvoir se tourner vers la tournée asia­tique où elle pour­rait avoir son mot à dire dans une fin de saison où les orga­nismes des joueuses ayant commencé la saison en janvier sont beau­coup plus entamés. 

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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