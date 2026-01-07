Dans un très long reportage qui lui est consacré chez nos confrères de l’Equipe, Loïs Boisson se livre avec beaucoup de sincérité sur son mode de fonctionnement.
« Dans la vie de joueuse de tennis, c’est des grands moments. C’est un entre‐deux à trouver parce que j’ai aussi besoin d’avoir des moments de sociabilité. Je suis très famille, que ce soit avec mon frère ou ma soeur. Elle a déjà des enfants, donc j’ai déjà des neveux. J’essaye de passer le plus de temps possible avec eux et également avec mes amis lorsque j’en ai l’occasion. Je n’aime pas les vacances ! On ne fait rien en vacances et j’aime bien être active. J’ai beaucoup de mal à couper. Mais là je l’ai fait pendant une dizaine de jours. C’était nécessaire quand même. Sur la fin de saison, j’étais fatiguée, clairement. Mon corps en avait besoin, ma tête aussi pour essayer de ne pas penser au tennis ou aux blessures. Ne penser à rien. Juste avoir une vie normale »
Normalement, Loïs Boisson devrait participer à son premier Open d’Australie de sa carrière. Toujours pas totalement prête, elle a du déclarer forfait à l’United Cup.
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 08:40