Dans un très long repor­tage qui lui est consacré chez nos confrères de l’Equipe, Loïs Boisson se livre avec beau­coup de sincé­rité sur son mode de fonctionnement.

« Dans la vie de joueuse de tennis, c’est des grands moments. C’est un entre‐deux à trouver parce que j’ai aussi besoin d’avoir des moments de socia­bi­lité. Je suis très famille, que ce soit avec mon frère ou ma soeur. Elle a déjà des enfants, donc j’ai déjà des neveux. J’essaye de passer le plus de temps possible avec eux et égale­ment avec mes amis lorsque j’en ai l’oc­ca­sion. Je n’aime pas les vacances ! On ne fait rien en vacances et j’aime bien être active. J’ai beau­coup de mal à couper. Mais là je l’ai fait pendant une dizaine de jours. C’était néces­saire quand même. Sur la fin de saison, j’étais fati­guée, clai­re­ment. Mon corps en avait besoin, ma tête aussi pour essayer de ne pas penser au tennis ou aux bles­sures. Ne penser à rien. Juste avoir une vie normale »

Normalement, Loïs Boisson devrait parti­ciper à son premier Open d’Australie de sa carrière. Toujours pas tota­le­ment prête, elle a du déclarer forfait à l’United Cup.