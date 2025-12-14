Récemment invitée de l’émission « Clique » sur Canal+ aux côtés d’Alex Lutz, Loïs Boisson est revenue sur son improbable et incroyable parcours lors du dernier Roland‐Garros, seulement battue en demi‐finale par la future lauréate, Coco Gauff.
« Avant la demi‐finale de Roland‐Garros, j’ai très bien dormi. J’ai super bien géré tout au long des trois semaines. Pour moi, j’étais comme sur un tournoi en France ou ailleurs, je n’étais pas à Roland en fait. J’ai vraiment vécu le truc comme si c’était un tournoi comme un autre : j’ai match demain, j’allais sur le Chatrier mais je ne le ressentais pas comme ça. J’étais dans une espèce de zone où j’étais bien et je ne ressentais pas la pression de l’extérieur et je ne m’en mettais pas non plus. Et au contraire, j’avais des sensations tellement différentes à Roland, du fait du court, comme Rafa (Nadal), j’avais des sensations où t’as l’impression que rien ne peux t’arriver. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 16:16