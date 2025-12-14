AccueilWTALoïs Boisson, sur sa fameuse demi-finale à Roland-Garros : "Comme Rafael Nadal,...
Loïs Boisson, sur sa fameuse demi‐finale à Roland‐Garros : « Comme Rafael Nadal, j’avais l’im­pres­sion que rien ne pouvait m’ar­river sur ce court »

Récemment invitée de l’émis­sion « Clique » sur Canal+ aux côtés d’Alex Lutz, Loïs Boisson est revenue sur son impro­bable et incroyable parcours lors du dernier Roland‐Garros, seule­ment battue en demi‐finale par la future lauréate, Coco Gauff. 

« Avant la demi‐finale de Roland‐Garros, j’ai très bien dormi. J’ai super bien géré tout au long des trois semaines. Pour moi, j’étais comme sur un tournoi en France ou ailleurs, je n’étais pas à Roland en fait. J’ai vrai­ment vécu le truc comme si c’était un tournoi comme un autre : j’ai match demain, j’al­lais sur le Chatrier mais je ne le ressen­tais pas comme ça. J’étais dans une espèce de zone où j’étais bien et je ne ressen­tais pas la pres­sion de l’ex­té­rieur et je ne m’en mettais pas non plus. Et au contraire, j’avais des sensa­tions telle­ment diffé­rentes à Roland, du fait du court, comme Rafa (Nadal), j’avais des sensa­tions où t’as l’im­pres­sion que rien ne peux t’arriver. »

