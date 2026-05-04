De retour à la compé­ti­tion il y a deux semaines sur le WTA 1000 de Madrid où elle s’est sèche­ment inclinée au premier tour face à Peyton Stearns, Loïs Boisson s’est confiée chez nos confrères de L’Équipe avant ses débuts sur le tournoi de Rome (opposée à la 39e mondiale, Siniakova).

Notamment inter­rogée sur ses sensa­tions à trois semaines du début de Roland‐Garros, où elle défendra les points de sa demi‐finale en 2025, la Français a fait part d’une certaine inquiétude.

« Je ne vais pas mentir, c’est un peu mitigé en ce moment dans ma tête, dans le sens où je n’ai qu’une envie, c’est d’être sur les courts, jouer. (…) Je sais que je peux faire de belles choses, mais c’est mitigé dans le sens où je sens que c’est encore compliqué. Et c’est un peu dur d’avoir vécu ça l’année dernière et d’ar­river cette année dans des condi­tions complè­te­ment diffé­rentes, pas dans le bon sens. »